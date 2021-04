Clamoroso Juventus: Ronaldo ha dato l’ok per il ritorno di Max Allegri (Di martedì 6 aprile 2021) Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre così in bilico: la prossima sfida con il Napoli sarà più che decisiva, pronto Allegri con l’ok di Ronaldo Dopo il pareggio deludente nel derby contro il Torino, la Juventus scenderà nuovamente in campo mercoledì 7 aprile per il recupero contro il Napoli. La compagine bianconera, guidata da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre così in bilico: la prossima sfida con il Napoli sarà più che decisiva, prontocondiDopo il pareggio deludente nel derby contro il Torino, lascenderà nuovamente in campo mercoledì 7 aprile per il recupero contro il Napoli. La compagine bianconera, guidata da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ZZiliani : #Ronaldo che frigna per un’espulsione in #Champions; poi per un premio dato al suo ex compagno #Modric e al suo riv… - oscarvalle1984 : RT @irrisolvibile: ??Ultim'ora: Clamoroso Juventus!??Anderson Inobi, 36 anni, ugandese, parametro 0, trova nell'uovo di Pasqua della Juve un… - JuventusUn : +++ Clamoroso incontro #Agnelli-#Allegri, ora la notiza e' confermata! +++ #JuventusNapoli I DETTAGLI?… - gilnar76 : CLAMOROSO!! ELKANN IMPONE AD AGNELLI ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - CarloMartootchy : RT @irrisolvibile: ??Ultim'ora: Clamoroso Juventus!??Anderson Inobi, 36 anni, ugandese, parametro 0, trova nell'uovo di Pasqua della Juve un… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Juventus Dall'Olanda: clamoroso scambio Juve - Manchester United! 2 Indiscrezione di mercato inattesa e suggestiva quella lanciata da soccernews.nl : la Juventus sarebbe pronta a negoziare col Manchester United un'operazione che potrebbe portare Adrien Rabiot in Inghilterra, in cambio di Donny van de Beek , che non ha trovato il feeling giusto con ...

Inter - Sassuolo, Bastoni e Brozovic squalificati: chi gioca al loro posto ...l'Udinese (ultimo stop prima della striscia vincente) e la vittoria per 2 - 0 contro la Juventus ... il gol realizzato nello 0 - 3 dell'andata a cancellare quel clamoroso errore a porta vuota nella ...

Dall'Olanda: clamoroso scambio Juve-Manchester United! Calciomercato.com Clamoroso Juventus: Ronaldo ha dato l’ok per il ritorno di Max Allegri Il futuro di Pirlo resta sempre così in bilico: la prossima sfida con il Napoli sarà più che decisiva, pronto Allegri con l'ok di Ronaldo ...

Gazzetta: Juve, in caso di tracollo contro il Napoli, Agnelli richiamerebbe Allegri La partita contro il Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro di Andrea Pirlo nella Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Alla vigilia della Pasqua Allegri e Agnelli si sono incontrati. “U ...

2 Indiscrezione di mercato inattesa e suggestiva quella lanciata da soccernews.nl : lasarebbe pronta a negoziare col Manchester United un'operazione che potrebbe portare Adrien Rabiot in Inghilterra, in cambio di Donny van de Beek , che non ha trovato il feeling giusto con ......l'Udinese (ultimo stop prima della striscia vincente) e la vittoria per 2 - 0 contro la... il gol realizzato nello 0 - 3 dell'andata a cancellare quelerrore a porta vuota nella ...Il futuro di Pirlo resta sempre così in bilico: la prossima sfida con il Napoli sarà più che decisiva, pronto Allegri con l'ok di Ronaldo ...La partita contro il Napoli potrebbe essere decisiva per il futuro di Andrea Pirlo nella Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Alla vigilia della Pasqua Allegri e Agnelli si sono incontrati. “U ...