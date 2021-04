Cingolani boccia il ponte sullo Stretto | “Infrastrutture in Sicilia e Calabria prioritarie”

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Il ponte sullo Stretto di Messina “personalmente mi lascia da tempo molto perplesso, più che perplesso confuso”. In sostanza “penserei intanto a potenziare le infrastrutture fondamentali“, perché “mi sembra altrettanto importante dare infrastrutture fondamentali a Sicilia e Calabria che sono al momento più carenti di altre regioni”. Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital.

