Cinema, teatri, bar: ecco quali attività potrebbero riaprire già dal 20 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) In settimana si terrà un incontro tra i presidenti di Regione ed il premier Mario Draghi. Secondo le anticipazioni fornite dall’Ansa, la principale richiesta dei governatori al presidente del Consiglio sarà quella di pianificare la ripresa per quelle attività che ormai da molti mesi sono drasticamente ferme. Tra quelle che potrebbero riaprire già dal 20 aprile ci sono: bar, ristoranti, Cinema e teatri, ma anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa e a seguire palestre e piscine. Cosa potrebbe cambiare Cosa c’è da aspettarsi dunque dalla primavera? potrebbero aprire bar e ristoranti a pranzo, con una valutazione rispetto alla chiusura prima o dopo le 18 e al permesso o meno di fare aperitivi. Cinema e teatri, invece, ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) In settimana si terrà un incontro tra i presidenti di Regione ed il premier Mario Draghi. Secondo le anticipazioni fornite dall’Ansa, la principale richiesta dei governatori al presidente del Consiglio sarà quella di pianificare la ripresa per quelleche ormai da molti mesi sono drasticamente ferme. Tra quelle chegià dal 20ci sono: bar, ristoranti,, ma anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa e a seguire palestre e piscine. Cosa potrebbe cambiare Cosa c’è da aspettarsi dunque dalla primavera?aprire bar e ristoranti a pranzo, con una valutazione rispetto alla chiusura prima o dopo le 18 e al permesso o meno di fare aperitivi., invece, ...

