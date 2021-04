Cinema italiano libero da censure: Franceschini detta le nuove regole (Di martedì 6 aprile 2021) Il Cinema italiano è libero da censure, ma sono introdotte nuove classificazioni controllate da una apposita Commissione presieduta da Alessandro Pajno Il ministro della Cultura, Dario Franceschini ha firmato il decreto di abolizione della censura Cinematografica, una norma che nella storia del Cinema italiano ha colpito film celebri e registi di fama internazionale. Il nuovo decreto se da un lato elimina la censura, dall’altro va ad inserire nuove regole per la tutela dei minori nella visione di film e opere audiovisive. Il principio che è alla base del nuovo decreto c’è il rispetto per i principi di libertà e responsabilità sia per gli operatori dell’industria Cinematografica, ma ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ilda, ma sono introdotteclassificazioni controllate da una apposita Commissione presieduta da Alessandro Pajno Il ministro della Cultura, Darioha firmato il decreto di abolizione della censuratografica, una norma che nella storia delha colpito film celebri e registi di fama internazionale. Il nuovo decreto se da un lato elimina la censura, dall’altro va ad inserireper la tutela dei minori nella visione di film e opere audiovisive. Il principio che è alla base del nuovo decreto c’è il rispetto per i principi di libertà e responsabilità sia per gli operatori dell’industriatografica, ma ...

NetflixIT : Attenzione, bella notizia ?? Nasce il primo Master italiano in Series Development, organizzato dalla Civica Scuola… - GabrieleMuccino : Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i mie… - Mark_Up_ : Il corto #Carebonara di #Barilla -nato per il #CarbonaraDay - rappresenta un vero 'assaggio di cinema'. Un investim… - 70s_cool : GENTE DI RISPETTO (1975) [The Flower in His Mouth] with Jennifer O'Neill, Franco Nero, James Mason, Orazio Orlando… - ilmiaomilanista : Sky mi consiglia di guardare Genitori vs Influencer ma sembra la troiata più grande del cinema italiano -