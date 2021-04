Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 54,3 punti (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Confermata la ripresa dell’economia cinese, con il settore terziario che riprende a crescere a un ritmo più sostenuto. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è salito a quota 54,3 punti a marzo dai 51,5 precedenti, confermandosi per l’undicesimo mese consecutivo sopra la soglia chiave dei 50 punti, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. Il dato è il migliore degli ultimi tre mesi ed è sostenuto da un balzo dei nuovi ordini, anch’essi ai massimi da tre mesi. Tuttavia, le nuove attività per l’esportazione sono diminuite leggermente, suggerendo che la ripresa è stata in gran parte guidata da una domanda interna più forte. Nel frattempo, l’ottimismo per quanto riguarda le prospettive a 12 mesi ha raggiunto il suo massimo da oltre un decennio nella speranza di una forte ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – Confermata la ripresa dell’economia cinese, con il settore terziario che riprende a crescere a un ritmo più sostenuto. Il PMI deielaborato da/Markit è salito a quota 54,3dai 51,5 precedenti, confermandosi per l’undicesimo mese consecutivo sopra la soglia chiave dei 50, oltre la quale si segnala una espansione dell’attività. Il dato è il migliore degli ultimi tre mesi ed è sostenuto da un balzo dei nuovi ordini, anch’essi ai massimi da tre mesi. Tuttavia, le nuove attività per l’esportazione sono diminuite leggermente, suggerendo che la ripresa è stata in gran parte guidata da una domanda interna più forte. Nel frattempo, l’ottimismo per quanto riguarda le prospettive a 12 mesi ha raggiunto il suo massimo da oltre un decennio nella speranza di una forte ...

Advertising

PaoloLuraschi : -Giappone;consumi delle famiglie febbraio -Cina:direttori agli acquisti settore servizi marzo -Cina:PMI composito… - meprohibeat : @Tobi07488066 @BasadLombard @FreeNorthItaly La cina come gli usa sono mercati globali dove una idea può trasformars… - Marinotoma : @gustinicchi @LucaSucci Ottimo, esattamente il risultato che volevano ottenere il @pdnetwork e il @Mov5Stelle con i… - CatelliRossella : Cina: cresce l'indice PMI marzo per il commercio e servizi - Dalla Cina - ANSA - robreg1 : RT @lauranaka: Cina, Pmi manifatturiero a minimo in quasi un anno. Alert inflazione: balzo costi input più forte in 40 mesi. Markit:'Cresci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina PMI Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 54,3 punti Il PMI composito sale così a 53,1 punti dai 51,7 precedenti. La ripresa è stata guidata da un aumento più netto dell'attività dei servizi, poiché la crescita della produzione manifatturiera è stata ...

Appuntamenti macroeconomici del 6 aprile 2021 Martedì 06/04/2021 01:30 Giappone : Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,8%; preced. - 7,3%) 03:45 Cina : PMI servizi Caixin (preced. 51,5 punti) 09:00 Spagna : Disoccupazione (preced. 44,4K unità) 10:00 Italia : Tasso disoccupazione (atteso 9%; preced. 9%) 10:00 Italia : Tasso disoccupazione 11:00 ...

Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 54,3 punti Teleborsa Cina, PMI Caixin servizi marzo sale a 54,3 punti (Teleborsa) - Confermata la ripresa dell'economia cinese, con il settore terziario che riprende a crescere a un ritmo più sostenuto. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è salito a ...

Borsa Tokyo chiude in calo -1,30%, bene Sidney dopo annuncio Reserve Bank of Australia Shanghai quasi piatta con -0,09%, balza invece Hong Kong con +1,97%, mentre Seoul fa +0,15%. Focus anche sull'indice Pmi servizi della Cina compilato congiuntamente da Caixin-Markit, salito a marzo a ...

Ilcomposito sale così a 53,1 punti dai 51,7 precedenti. La ripresa è stata guidata da un aumento più netto dell'attività dei servizi, poiché la crescita della produzione manifatturiera è stata ...Martedì 06/04/2021 01:30 Giappone : Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,8%; preced. - 7,3%) 03:45servizi Caixin (preced. 51,5 punti) 09:00 Spagna : Disoccupazione (preced. 44,4K unità) 10:00 Italia : Tasso disoccupazione (atteso 9%; preced. 9%) 10:00 Italia : Tasso disoccupazione 11:00 ...(Teleborsa) - Confermata la ripresa dell'economia cinese, con il settore terziario che riprende a crescere a un ritmo più sostenuto. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/Markit è salito a ...Shanghai quasi piatta con -0,09%, balza invece Hong Kong con +1,97%, mentre Seoul fa +0,15%. Focus anche sull'indice Pmi servizi della Cina compilato congiuntamente da Caixin-Markit, salito a marzo a ...