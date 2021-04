Ciclismo | Jake Stewart difende il “rivale” Nacer Bouhanni | “Non c’è posto per il razzismo in questo mondo”

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Non è l’età a dimostrare la personalità di un uomo. A dimostrarlo oggi è stato. L’astro nascente ciclista britannico, al primo anno da professionista e già con diversi piazzamenti di lusso in volata, si è schierato su Twitter in difesa di. Da segnalare che tra i due c’è stato, dopo lo sprint di Cholet – Pays de la Loire, un grosso diverbio, con il francese che con una scorrettezza aveva penalizzato il giovane atleta della Groupama FDJ. In questi giorniè stato attaccato, come ha riportato sui suoi social: “Ciao a tutti i piccoli burloni che si sono divertiti nell’ultima settimana scrivendomi personalmente, o commentando alcuni siti di, dicendo che dovrei tornare in Africa, che sono un criminale, che sono un nordafricano che ha bisogno di ...