Ciclismo | gli italiani più promettenti delle categorie juniores e U23

(Di martedì 6 aprile 2021) Le stagionigiovanili, nel, stanno entrando nel vivo e tra Pasqua e Pasquetta, peraltro, in Italia sono andate in scena due tra le gare più prestigiose riservate agli U23: Trofeo Piva e Giro del Belvedere. Ambedue le corse sono state dominate dell’enfant prodige spagnolo Juan Ayuso, il quale peraltro corre nella bergamasca Colpack, ma diversi ragazzi del Bel Paese, in un contesto in cui erano presenti tutte le continental legate ai team World Tour, sono riusciti a non sfigurare. Il Trofeo Piva, tra le due manifestazioni, è stata quella che più ha sorriso ai colori azzurri. Sul secondo gradino del podio, alle spalle di Ayuso, infatti, troviamo Luca Colnaghi (Trevigiani), classe 1999 quest’anno già re del Memorial Mauro Dinucci-Lucca e nel 2020 vincitore di due tappe al Giro d’Italia U23. Luca è un corridore ...

Le stagioni delle categorie giovanili, nel ciclismo, stanno entrando nel vivo e tra Pasqua e Pasquetta, peraltro, in Italia sono andate in scena due tra le gare più prestigiose riservate agli U23: Tro ...