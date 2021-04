Cicerelli stende il Frosinone | la Salernitana si riprende il terzo posto

(Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti All’Arechi lasupera di misura il. Al 26? granata pericolosi: Tutino serve Anderson che calcia di prima intenzione, palla di poco a lato. Al 38? punizione in area per la: ci prova Anderson ma Bardi mura la sua conclusione. Al 46? grande occasione per i granata: cross di Kiyine e colpo di testa di Tutino salvato sulla linea da Bardi, poi ci prova Casasola ma respinge ancora Bardi che salva lo 0-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 10? della ripresa vantaggio della: Kupisz serveche si accentra e calcia a giro sotto l’incrocio lontano realizzando l’1-0. Al 17? ospiti pericolosi con una conclusione di Iemmello che termina di poco a lato. Al 30? ci provano i granata: grande giocata di Kupisz, poi Casasola ...

Virgilio Sport

... che raccoglie la sfera, finta il tiro con cuiil diretto avversario e infila Belec. E' 1 - ... Coulibaly (30'st Kristoffersen), Di Tacchio, Capezzi (21'st Anderson), Jaroszynski (41'st)...Esce Tachtsidis entra Hjulmand, Al 63 Coda salta Bogdan che lo, ultimo uomo e rosso per il ... Castori inserisceper Jaroszzynski. Ci prova Anderson nel finale ma senza fortuna mentre ...I giallorossi stendono anche la Salernitana con un classico ... Capezzi (65' Anderson), Jaroszynski (86' Cicerelli) – Djuric (66' Kupisz), Tutino (74' Schiavone). A disp.: ...StampaEra una tappa importante ma non decisiva quella di Lecce. Ma i granata forse al Via De Mare lasciano non solo i tre punti ai salentini ma forse anche il lasciapassare ai pugliesi per la serie A ...