"Ci fermiamo". Stop per l'Isola dei Famosi: l'annuncio di Ilary Blasi in diretta (Di martedì 6 aprile 2021) Si è da poco conclusa la settima puntata dell'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Due nuovi ingressi hanno preso di sorpresa i naufraghi: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la bellissima modella Beatrice Marchetti. Invece a subire l'eliminazione Daniela Martani ed Elisa Isoardi, con quest'ultimache ha optato per Playa Esperanza. Nomination per Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Qualcosa però questa settimana sta per cambiare e sarà un cambiamento importante. l'Isola dei Famosi per la prima volta non andrà in onda e il motivo è piuttosto particolare. Certo è che il pubblico sentirà la gran mancanza di tutta l'all'egra brigata del reality più avventuroso che c'è. Vediamo cosa è successo.

