Chi è Tommaso Zorzi: Biografia, Età, Ex Fidanzato, Isola dei Famosi e "Punto Z" (Di martedì 6 aprile 2021) Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza, Riccanza Deluxe e per aver partecipato a Pechino Express. E' il vincitore del Grande Fratello VIP 5 e opinionista dell'Isola dei Famosi 2021. Dal 7 aprile conduce un nuovo show chiamato "Il Punto Z" su Mediaset Play. Chi è Tommaso Zorzi Nome: Tommaso Zorzi Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: Tommaso è pieno di tatuaggi: la scritta "oil" sul gomito e quella "milk" sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Ha ...

