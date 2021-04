Chi è? Sua sorella? | Ilary Blasi e la sconvolgente uscita sulla nuova naufraga all' Isola dei Famosi | avete notato nulla di strano?

(Di martedì 6 aprile 2021)è ria ottenere la sua vendetta. Nel corso della puntata dell'deiandata in onda ieri sera su Canale 5, la conduttrice ha fatto una battuta su unaconcorrente, mandando frecciatine a un ex naufrago. Tutto è nato quando Massimiliano Rosolino ha presentato lapartecipante del reality, la modella Beatrice Marchetti di 23 anni. L'inviato ha detto: “Ha posato per le più importanti passerelle e copertine, ecco Beatrice Marchetti”. A quel punto laha replicato: “E che è, ladi Akash?!”. Chiaro riferimento all'ex concorrente dell', Akash Kumar, che dopo l'eliminazione dal gioco si è lasciato andare a lunghi sfoghi contro il programma, contro gli ...

Advertising

ZZiliani : Ma a voi sembra possibile? Che qualcuno ancora lo faccia parlare. E poi a mo’ di promo metta una sua frase. La fra… - riotta : Caro Di Battista, chiedo per completezza dell'informazione: la sua richiesta di avere un sottopancia con la fedina… - NicolaMorra63 : Francesco Pelle finisce a Lisbona la sua latitanza! Arrestare latitanti da fiducia nello Stato, arrestare i latita… - MarceVann : @DMALAGIGI2 Ma infatti: lei invita ad ignorare certe persone, peccato che quelle sono le prime ad ignorare lei. Il… - AMNESIAXALIVE : @TW0XGH0STSX mmm chiedixxx chi è la sua tc se siete abbastanza in confidenza -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sua

Avvenire

... è necessaria 'una legge che puniscaprende posizione contro i vaccini. Questa gente va ... Sindaco cede ladose di vaccino e ora è ricoverato per Covid Pubblicato il 06 - 04 - 2021 alle ore 09:...La Spezia - "Leggere i comunicati di Toti che sullapagina dice che anche a Pasqua e a Pasquetta continuano le vaccinazioni con la solita efficienza,...ligure ci preoccupa molto visto chene ..."Chi crede nella risurrezione vive in un modo, chi non ci crede vive in un altro modo; chi crede nella vita si impegna a favore della vita, chi crede invece che con la morte è finito tutto per Gesù, a ...A 27 anni esatti dall’inizio del massacro, il libro di Jean Paul Habimana ripercorre quei cento giorni che costarono la vita a un milione di persone. “Di giorno ci uccidevano, di notte passavano tra i ...