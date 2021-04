Chi è Pintus di LoL – Chi ride è fuori? La sua proposta di matrimonio ha fatto il giro del mondo [VIDEO] (Di martedì 6 aprile 2021) LoL – Chi ride è fuori sta spopolando. Un format davvero vincente che ha conquistato milioni di utenti; l’8 aprile, tra due giorni, Amazon Prime VIDEO metterà a disposizione altre quattro attesissime puntate. Fedez e Mara Maionchi hanno il compito di ammonire o eliminare dal gioco chi dei concorrenti, tutti comici apprezzatissimi del panorama italiano, … L'articolo Chi è Pintus di LoL – Chi ride è fuori? La sua proposta di matrimonio ha fatto il giro del mondo VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 aprile 2021) LoL – Chista spopolando. Un format davvero vincente che ha conquistato milioni di utenti; l’8 aprile, tra due giorni, Amazon Primemetterà a disposizione altre quattro attesissime puntate. Fedez e Mara Maionchi hanno il compito di ammonire o eliminare dal gioco chi dei concorrenti, tutti comici apprezzatissimi del panorama italiano, … L'articolo Chi èdi LoL – Chi? La suadihaildelproviene da Velvet Gossip.

