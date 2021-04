Chi è Pierpaolo Spollon? Età, carriera e vita privata dell’attore (Di martedì 6 aprile 2021) Ecco chi è Pierpaolo Spollon, età – carriera e vita privata dell’attore Pierpaolo Spollon è un giovane e amato attore, divenuto noto grazie ai ruoli interpretati in varie e famose fiction Rai. L’attore è nato il 10 febbraio del 1989 a Padova, da ragazzo si sarebbe voluto iscrivere al liceo artistico, ma indirizzato dalla madre si iscrisse allo scientifico. Fu bocciato più volte, si rese poi conto che la sua vera passione era la recitazione. Nel 2008 fece un provino per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati. Il provino non andò bene, ma fu notato dal regista Alex Infascelli, grazie da lui è entrato a far parte del mondo dello spettacolo. Pierpaolo Spollon decise di trasferirsi a Roma per ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 6 aprile 2021) Ecco chi è, età –è un giovane e amato attore, divenuto noto grazie ai ruoli interpretati in varie e famose fiction Rai. L’attore è nato il 10 febbraio del 1989 a Padova, da ragazzo si sarebbe voluto iscrivere al liceo artistico, ma indirizzato dalla madre si iscrisse allo scientifico. Fu bocciato più volte, si rese poi conto che la sua vera passione era la recitazione. Nel 2008 fece un provino per il film La giusta distanza del maestro Mazzacurati. Il provino non andò bene, ma fu notato dal regista Alex Infascelli, grazie da lui è entrato a far parte del mondo dello spettacolo.decise di trasferirsi a Roma per ...

