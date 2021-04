Chelsea, rissa Kepa-Rudiger. Per Marcos Alonso accadrà ancora: “Dimostra la voglia della squadra…” (Di martedì 6 aprile 2021) Un weekend pasquale non proprio sereno in casa Chelsea vista la presunta rissa tra Kepa, portiere blues, e il difensore Rudiger, poi allontanato da mister Tuchel. Eppure, c'è chi vede del positivo in tutto questo. Parliamo di Marcos Alonso, esterno mancino dei londinesi ed ex Fiorentina. Parlando a beIN Sports, lo spagnolo ha commentato i fatti confermando l'episodio tra compagni ma dicendosi sicuro che si tratti di un qualcosa di positivo per le ambizioni e la crescita della squadra.Marcos Alonso: "Scontro Kepa-Rudiger? Avverrà di nuovo"caption id="attachment 932197" align="alignnone" width="643" Marcos Alonso (getty images)/caption"Queste sono cose che accadono", ha ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Un weekend pasquale non proprio sereno in casavista la presuntatra, portiere blues, e il difensore, poi allontanato da mister Tuchel. Eppure, c'è chi vede del positivo in tutto questo. Parliamo di, esterno mancino dei londinesi ed ex Fiorentina. Parlando a beIN Sports, lo spagnolo ha commentato i fatti confermando l'episodio tra compagni ma dicendosi sicuro che si tratti di un qualcosa di positivo per le ambizioni e la crescitasquadra.: "Scontro? Avverrà di nuovo"caption id="attachment 932197" align="alignnone" width="643"(getty images)/caption"Queste sono cose che accadono", ha ...

