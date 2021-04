Che fine hanno fatto i Trettré? Cosa fanno oggi i tre comici napoletani (Di martedì 6 aprile 2021) I Trettré erano un gruppo comico napoletano che spopolava negli anni ’80 e ’90. Scopriamo che fine hanno fatto e qualche curiosità. Tra gli anni Ottanta e Novanta il loro nome era sulla bocca di tutti. Il gruppo era composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano. La loro carriera fece un salto di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) Ierano un gruppo comico napoletano che spopolava negli anni ’80 e ’90. Scopriamo chee qualche curiosità. Tra gli anni Ottanta e Novanta il loro nome era sulla bocca di tutti. Il gruppo era composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano. La loro carriera fece un salto di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

silvia_sb_ : Tra furbetti, raccomandati, professionisti, gente che “chiamo parenti/amici a fine turno per le dosi avanzate”, vac… - lucianonobili : “Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Buona resurrezione a tutti noi. E all’Italia, che… - trash_italiano : Alla fine scopriremo che questa puntata di #Amici20 è stata fatta solo per avere materiale per la seconda edizione di LOL. - MauroGiubileo : RT @AdrianoScianca: E alla fine, così come scomparve, la pagina riapparì. Nessuna comunicazione prima, nessuna adesso. Grazie a chi ha mani… - tetefIower : @MO0NLOV3R succede spesso anche con determinati cani, ad esempio io ho un pinscher e delle volte non vuole essere t… -