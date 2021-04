«Chapo» | a Napoli il nuovo hashish che sta invadendo Chiaia

(Di martedì 6 aprile 2021) Si chiama «» la nuova droga che sta spopolando tra i giovanissimi dellabene. È untipo didagli altissimi principi attivi e, per questo, particolarmente...

Si chiama '' la nuova che sta spopolando tra i giovanissimi dellabene. È un nuovo tipo di hashish dagli altissimi principi attivi e, per questo, particolarmente richiesto. Un aumento vertiginoso ...I carabinieri del nucleo investigativo dihanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione illegale di armi e ...di 13 chili di cocaina e 59 di hashish (col logo ''). ...Napoli, sta spopolando tra i giovanissimi una nuova droga: si chiama “Chapo” e si tratta di un nuovo tipo di hashish dagli altissimi principi attivi. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, ...Stefano Bongarzone morto a 55 anni, il ricordo di Rita Dalla Chiesa: «Rimarrai nell'anima dopo 30 an ...