Champions | vincono Real e City | ko Liverpool e Dortmund 

AGI - Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round dei quarti di finale di Champions League, battendo tra le mura amiche rispettivamente Liverpool e Borussia Dortmund. 3-1 il successo della squadra di Zidane ai danni di quella di Klopp, di misura invece (2-1) quello di Guardiola contro Terzic. Allo Stadio Alfredo di Stefano le merengues approfittano delle amnesie difensive dei reds per indirizzare la gara già nel primo tempo: al 27' sblocca Vinicius incuneandosi tra i centrali avversari su un lancio millimetrico di Kroos, una decina di minuti più tardi invece, un clamoroso errore di Alexander-Arnold (sempre su lancio di Kroos) spiana la strada al 2-0 di Asensio. Il Liverpool torna in corsa ad inizio ripresa con il solito Salah, ma al 65' Vinicius ristabilisce i due gol di distanza

