Champions League | vincono Real Madrid e Manchester City

(Di martedì 6 aprile 2021), i risultati di martedì 6 aprile.. ROMA –, il programma e i risultati di martedì 6 aprile. Nell’andata dei quarti di finale ilsupera 3-1 il Liverpool. Bene anche il: 2-1 al, i risultati di martedì 6 aprile Di seguito i risultati didi martedì 6 aprile, sfide valide per l’andata dei quarti di finale della competizione.-Liverpool 2-1...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Il Manchester City supera 2 - 1 nel finale il Borussia Dortmund nella gara d'andata dei quarti di finale di. De Bruyne sblocca il risultato su assist di Mahrez dopo 19'. I Citizens sprecano più occasioni e nella ripresa vengono puniti, con il gol del pari firmato da Reus su invito di ...Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il ...Terminano i primi due quarti di finale d’andata di Champions League. Manchester City-Borussia Dortmund: All’Etihad Stadium il City batte 2-1-0 il Borussia. Gli uomini di Guardiola segnano al 19' con ...ROMA, 06 APR - Real Madrid-Liverpool 3-1 (2-0) nell'andata dei quarti di Champions League giocata a Madrid. Per il Real doppietta di Vinicius (un gol per tempo) e rete di Asensio. Nel Liverpool a ...