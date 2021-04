Champions League | Real Madrid-Liverpool | probabili formazioni e diretta tv

(Di martedì 6 aprile 2021) Sfida affascinantissima tra due grandinel quadro dei quarti di finale della UEFA. Il primo atto di, due squadre che non stanno facendo benissimo nei rispettivi campionato, riuscirà a farci capire le vere ambizioni europee dei due club che, negli ultimi anni, sono stati protagonisti assoluti di questa competizione alzando la coppa. Ecco le, latv e le ultime dal match. Andata in terra spagnola. Ildi Zinedine Zidane attende la visita deldi Jurgen Klopp in una sfida dal pronostico incerto. I Blancos arrivano a questo turno dopo aver vinto il proprio girone, nel quale era presente ...

Advertising

Gazzetta_it : #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' - SkySport : Manchester City-Borussia Dortmund, Guardiola attacca Uefa e Fifa per i calendari troppo fitti - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Champions, andata dei quarti: #Pep contro #Haaland e #Real-#Liverpool - sportli26181512 : Lazio, il tuo calendario: aprile mese decisivo: I ragazzi di Inzaghi pronti a giocare quattro partite fondamentali… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Guardiola all'attacco: 'Troppe partite. #Uefa e #Fifa stanno uccidendo i calciatori' -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

1 Filippo Galli , ex difensore del Milan , parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua sulla corsa alla:' Finora è stata una lotta equilibrata, basti pensare alla situazione del Milan: è stato al comando per più di metà campionato, eppure non è riuscito ad accumulare un vantaggio tale ...ROMA - La Lazio alla ricerca della continuità ora. Altrimenti non ci saranno altre settimane per provare a prendere, definitivamente, il ritmo. La squadra di Inzaghi arriva da tre vittorie di fila con Crotone, Udinese e Spezia. Tutte sudate e sofferte, ma i punti sono serviti per ritornare sotto alla zona dell'Europa che ...Probabili formazioni Manchester City Borussia Dortmund, Champions League: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita d'andata dei quarti.Alle 18:30 stasera (live su Eurosport Player), la Happy Casa Brindisi (3-2) si giocherà la qualificazione alla Final Eight della Basketball Champions League sul campo dei turchi del Pinar Karsiyaka (2 ...