Champions League | quarti di finale | i risultati della serata

(Di martedì 6 aprile 2021) È tornata lacon le prime due sfide dell’andata deidimassima competizione continentale per club. Questa sera sono scese in campo Real Madrid-Liverpool e Manchester City-Borussia Dortmund: ecco come sono andate le due gare con le vittorie di entrambe le compagini padrone di casa.di: vincono Real e City con i talentidi. Sono terminate da poco i primi novanti minuti delle doppie sfide che spalancheranno le porte delle semifinali alle migliori quattro compagini d’Europa. Il primo round in terra iberica va ai padroni di casa del Real Madrid che, al cospetto di ...

Pavard, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicontro il ...... Benzema e compagni giocano in casa allo stadio Alfredo Di Stefano Guardando le partite digiocate in casa dal Real Madrid , qualche telespettatore che magari non è solito guardare ...Il Manchester City torna in vantaggio contro il Borussia Dortmund nel finale del match di andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Lo fa sull’asse de Bruyne-Gundogan-Foden.IL TABELLINO REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio (25' st Valverde), Benzema, Vinicius ( ...