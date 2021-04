Champions | il Real travolge il Liverpool | il City vince in extremis

Advertising

SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS REAL MADRID, VARANE POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE SALTERÀ LA SFIDA CON IL LIVERPOOL ??… - Gazzetta_it : Zidane vs Klopp, il freddo contro il passionale: chi perde è perduto #ChampionsLeague #RealMadridLiverpool - VAVEL_Italia : #Vinicius trascina il @realmadrid: gli spagnoli vincono per 3-1 contro il @LFC - GiorgioFreschi : Un super #Vinicius e un gol di #Asensio stendono il #Liverpool nell'andata dei quarti di finale di #UCL: il… -

Questa sera va in scena il primo atto traMadrid e Liverpool per l'accesso alle semifinali diLeague. Sono due tra le squadre che hanno dominato maggiormente in Europa e le ...E ilMadrid ci ha sguazzato. Per il Liverpool quarto k.o. nelle ultime quattro sfide dicontro gli spagnoli e strada tutta in salita. a senso unico ? Zinedine Zidane, già privo di ...Il primo atto tra Real Madrid e Liverpool si è concluso con un 3-1 meritato a favore dei Blancos, grazie alla doppietta di Vicinius e ad una grande prestazione del centrocampo di Zidane.Grande prova di forza del Real Madrid che batte 3-1 il Liverpool e ipoteca il passaggio in semifinale: vince il City ma il 2-1 dell'Etihad tiene in vita il Dortmund ...