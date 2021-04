Centri vaccinali, 280mila euro dalla Provincia ai comuni (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Avellino ha erogato una somma complessiva di oltre 280mila euro come acconto in favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta, quale contributo per le spese sostenute relativamente all’allestimento e alla gestione dei Centri per la somministrazione del vaccino anti-covid. Sono 18 i comuni per i quali è stata accolta l’istanza di acconto, a seguito della rendicontazione prevista dalle linee guida della Provincia: Sant’Angelo dei Lombardi (15mila euro), Atripalda (15mila euro), Solofra (15mila euro), Moschiano (10mila euro), Altavilla Irpina (15mila euro), Flumeri (10mila euro), Cervinara (15mila euro), ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Avellino ha erogato una somma complessiva di oltrecome acconto in favore deiche ne hanno fatto richiesta, quale contributo per le spese sostenute relativamente all’allestimento e alla gestione deiper la somministrazione del vaccino anti-covid. Sono 18 iper i quali è stata accolta l’istanza di acconto, a seguito della rendicontazione prevista dalle linee guida della: Sant’Angelo dei Lombardi (15mila), Atripalda (15mila), Solofra (15mila), Moschiano (10mila), Altavilla Irpina (15mila), Flumeri (10mila), Cervinara (15mila), ...

