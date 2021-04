Centinaio: Bene ottimismo aziende agricole, vero motore ripartenza (Di martedì 6 aprile 2021) – “In un anno segnato dalla pandemia Bene la capacità di resilienza del comparto cerealicolo, che non ha subito ripercussioni sulle superfici coltivate né sulle produzioni raccolte. Il 2020 per il settore maggior garante dell’approvvigionamento alimentare è stato complessivamente positivo, anche se emerge qualche preoccupazione sulla riduzione dei prezzi e della domanda”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio (nella foto) in merito al Report Istat sull’annata agraria 2019-2020 e previsioni 2020-2021. Dal report emerge che oltre il 31% delle aziende agricole che coltivano cereali ha dichiarato di non aver subito alcun impatto dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per la passata annata agraria e quasi il 43% per quella in corso, mentre oltre il 59% ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 aprile 2021) – “In un anno segnato dalla pandemiala capacità di resilienza del comparto cerealicolo, che non ha subito ripercussioni sulle superfici coltivate né sulle produzioni raccolte. Il 2020 per il settore maggior garante dell’approvvigionamento alimentare è stato complessivamente positivo, anche se emerge qualche preoccupazione sulla riduzione dei prezzi e della domanda”. Così il sottosegretario alle Politichealimentari e forestali Gian Marco(nella foto) in merito al Report Istat sull’annata agraria 2019-2020 e previsioni 2020-2021. Dal report emerge che oltre il 31% delleche coltivano cereali ha dichiarato di non aver subito alcun impatto dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per la passata annata agraria e quasi il 43% per quella in corso, mentre oltre il 59% ...

