Cassano: “La Juventus da Sarri in poi ha sbagliato tanto” (Di martedì 6 aprile 2021) La Juventus si rivela nuovamente uno dei principali argomenti affrontati sulla BoboTv. Antonio Cassano non ha usato mezzi termini per giudicare l’operato dei bianconeri, non solo sotto la guida di Andrea Pirlo. “La Juve, da fuori, l’ho sempre reputata tanta roba sul piano della gestione. Da Sarri in poi hai sbagliato tanto” ha spiegato Cassano, “il primo errore clamoroso: prendi Sarri e dopo due giorni il mondo intero sa che Sarri va da Ronaldo che era in vacanza in Grecia per parlargli. Ma di cosa stiamo parlando? Sei sulla luna? Abbiamo fatto i calciatori, che credibilità dai all’allenatore così? Un allenatore prende un volo e va a parlare da un calciatore. Neanche con Maradona e Messi…”. “Da lì la Juve ha iniziato il suo declino” ha aggiunto l’ex ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Lasi rivela nuovamente uno dei principali argomenti affrontati sulla BoboTv. Antonionon ha usato mezzi termini per giudicare l’operato dei bianconeri, non solo sotto la guida di Andrea Pirlo. “La Juve, da fuori, l’ho sempre reputata tanta roba sul piano della gestione. Dain poi hai” ha spiegato, “il primo errore clamoroso: prendie dopo due giorni il mondo intero sa cheva da Ronaldo che era in vacanza in Grecia per parlargli. Ma di cosa stiamo parlando? Sei sulla luna? Abbiamo fatto i calciatori, che credibilità dai all’allenatore così? Un allenatore prende un volo e va a parlare da un calciatore. Neanche con Maradona e Messi…”. “Da lì la Juve ha iniziato il suo declino” ha aggiunto l’ex ...

