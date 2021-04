Caso Pietro Maso: che fine ha fatto l’uomo che uccise i genitori nel 1991 (Di martedì 6 aprile 2021) Pietro Maso, classe 1977 e terzo figlio di un’umile famiglia, è noto a tutti per essere stato protagonista di un tragico e drammaticamente noto fatto di cronaca. Nello specifico, il 17 aprile 1991 (con la complicità di alcuni amici), ha ucciso i suoi genitori, al fine di appropriarsi dell’intera eredità. Recentemente, si è tornato a parlare di Pietro Maso, poiché secondo il giornale Oggi, egli avrebbe ricevuto il Reddito di cittadinanza. Tale notizia ha riacceso l’interesse da parte dell’opinione pubblica, curiosa di sapere cosa ne sia stato, a distanza di decenni, del ragazzo che a 19 anni sterminò la sua famiglia. Pietro Maso, il “mostro” che uccise i suoi genitori per ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021), classe 1977 e terzo figlio di un’umile famiglia, è noto a tutti per essere stato protagonista di un tragico e drammaticamente notodi cronaca. Nello specifico, il 17 aprile(con la complicità di alcuni amici), ha ucciso i suoi, aldi appropriarsi dell’intera eredità. Recentemente, si è tornato a parlare di, poiché secondo il giornale Oggi, egli avrebbe ricevuto il Reddito di cittadinanza. Tale notizia ha riacceso l’interesse da parte dell’opinione pubblica, curiosa di sapere cosa ne sia stato, a distanza di decenni, del ragazzo che a 19 anni sterminò la sua famiglia., il “mostro” chei suoiper ...

