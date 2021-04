Caso Denise Pipitone | Olesya Rostova indisposta | TV russa rinvia l’esito del DNA

(Di martedì 6 aprile 2021) Ildista creando incredibile hype da parte della televisioneche sta monopolizzando l’attenzione in maniera agghiacciante.è la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo? La mamma Piera Maggio e il suo avvocato, proprio in queste ore, si sono trovati di fronte un altro rinvio.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novità suldi Olesya Rostova. Svelato come la tv russa tratterà i risultati delle analisi. Quando Chi L'Ha Visto ha parlato deldi Olesya Rostova e della possibilità che fossePipitone abbiamo tutti sperato che finalmente questa storia potesse risolversi dopo quasi 18 anni. Le cose hanno iniziato a prendere una ...Pipitone, Olesya non sta bene: esito DNA rinviato Ed infatti, il programma che sarebbe dovuto andare in onda questa sera è stato ancora spostato, generando fortissimi malumori. A quanto ...Lo dice all'ANSA l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Il legale aggiunge che l'esito degli esami verrà "subito comunicato alla Procura di Marsala" che ...Caso Denise Pipitone: salta per l'ennesima volta l'appuntamento con il programma russo nel quale verrà svelato l'esito del test di ...