Caso Denise Pipitone, giallo Dna Olesya: Tv russa sotto accusa "vergogna!" (Di martedì 6 aprile 2021) Polemiche sulla tv russa che svelerà, solo domani e dopo giorni di attesa, il risultato del test del gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la 21enne che in tanti sperano possa essere Denise Pipitone. Il Caso è ormai diventato per la tv russa come un raccoglitore sicuro di ascolti e così tira la corda svelando i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

