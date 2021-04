Caso Denise Pepitone, salta tutto: la tv russa ha rinviato il programma (Di martedì 6 aprile 2021) Caso Denise Pipitone: nuovo rinvio del programma russo, Olesya Rostova indisposta non parteciperà alla registrazione Caso Denise PipitoneE’ da una settimana che si parla con insistenza di Denise Pipitone. La piccola è scomparsa nel 2004 da Maraza del Vallo e di recente un appello da parte di una ragazza ha riacceso le speranze della famiglia. Olesya Rostova che è stata ritrovata all’età di 5 anni in un campo Rom, è stata affidata ad una famiglia e ora che ha vent’anni vuole sapere chi è realmente sua madre. Alcuni tratti visivi, anche studiati, fanno pensare ad una certa somiglianza con Piera Maggio e suo marito, ma ovviamente per avere certezza c’è bisogno di un Dna. Un esame che sarebbe dovuto arrivare oggi in diretta tv da parte di una trasmissione russa ma che ... Leggi su formatonews (Di martedì 6 aprile 2021)Pipitone: nuovo rinvio delrusso, Olesya Rostova indisposta non parteciperà alla registrazionePipitoneE’ da una settimana che si parla con insistenza diPipitone. La piccola è scomparsa nel 2004 da Maraza del Vallo e di recente un appello da parte di una ragazza ha riacceso le speranze della famiglia. Olesya Rostova che è stata ritrovata all’età di 5 anni in un campo Rom, è stata affidata ad una famiglia e ora che ha vent’anni vuole sapere chi è realmente sua madre. Alcuni tratti visivi, anche studiati, fanno pensare ad una certa somiglianza con Piera Maggio e suo marito, ma ovviamente per avere certezza c’è bisogno di un Dna. Un esame che sarebbe dovuto arrivare oggi in diretta tv da parte di una trasmissionema che ...

