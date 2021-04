Caso Denise | legale madre | ' ho ricevuto mail da avvocato Olesya | vado in tv russa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - "Ho appenala comunicazione, via, dall'di, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito". Lo ha annunciato all'Adnkronos l'Giacono Frazzitta, ildi Piera Maggio, ladiPipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Alle 17 ilparteciperà via Skype alla trasmissione della tv Primo Canale della Russia in cui si consocerà il contenuto della comunicazione sull'esame del sangue della giovane, la ragazzache potrebbe essere. "Ho l'embargo sul contenuto - spiega ancora Frazzitta - posso solo dire che ...