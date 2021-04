Caso Denise: la lunga attesa di mamma Piera, oggi la tv russa svelerà il Dna di Olesya (2) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Nei giorni scorsi una trasmissione russa su ‘Primo Canale’ ha mostrato una ragazza di nome Olesya Rostova che, secondo la tv, potrebbe essere la figlia scomparsa. E per oggi era prevista la partecipazione dell’avvocato in trasmissione, via streaming. Ma il legale ha fatto sapere ieri: “Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna, dopo di che basta. Noi avevamo avviato questa procedura in via privata perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, basta. Non sottostiamo a nessun ricatto”. “Al momento non c’è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo”.‘La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata ‘ ha fatto sapere nei giorni ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) – Nei giorni scorsi una trasmissionesu ‘Primo Canale’ ha mostrato una ragazza di nomeRostova che, secondo la tv, potrebbe essere la figlia scomparsa. E perera prevista la partecipazione dell’avvocato in trasmissione, via streaming. Ma il legale ha fatto sapere ieri: “Voglio prima avere sulla mia scrivania tutta la documentazione scientifica che ho chiesto, cioè gruppo sanguigno e Dna, dopo di che basta. Noi avevamo avviato questa procedura in via privata perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, basta. Non sottostiamo a nessun ricatto”. “Al momento non c’è nulla e siamo infastiditi da questi ritardi, dunque o domani ci fanno avere i dati al programma o non partecipiamo”.‘La speranza di trovare e riabbracciarenon è mai mancata ‘ ha fatto sapere nei giorni ...

fleursparadise : a dir poco disgustosa la spettacolarizzazione che la televisione russa sta facendo sul caso della potenziale Denise… - Mery52431657 : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - sicklayla : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - norabbeauty : @queFatica Spero che su questo aspetto sia fatta presto chiarezza, il problema è che loro lo ritengono un caso appa… - Mariann14387366 : RT @Lukas08318189: Denise: legale madre, no ricatto mediatico da Tv russa - Ultima Ora - ANSA -