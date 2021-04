Caso Denise, il legale: “Ottenuta cooperazione da avvocato di Olesya, vado alla tv russa" (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho appena ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova che conferma la volontà di cooperazione con noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda domani”. Lo dice all’ANSA l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Il legale aggiunge che l’esito degli esami verrà “subito comunicato alla Procura di Marsala” che indaga sul Caso e che sulla vicenda verrà mantenuto un comprensibile riserbo fino a domani. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “Ho appena ricevuto una mail dall’diRostova che conferma la volontà dicon noi e accetta la richiesta di fornirci i risultati degli esami scientifici sulla ragazza prima del collegamento di oggi. A questo punto parteciperemoregistrazione del programma con la Tvche sarà mandato in onda domani”. Lo dice all’ANSA l’Giacomo Frazzitta,di Piera Maggio, la mamma diPipitone. Ilaggiunge che l’esito degli esami verrà “subito comunicatoProcura di Marsala” che indaga sule che sulla vicenda verrà mantenuto un comprensibile riserbo fino a domani.

