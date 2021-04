Caso Bouhanni, Stewart lo difende: 'Qui non c'è posto per i razzisti' (Di martedì 6 aprile 2021) Il fattaccio risale a domenica 28 marzo. Proprio dietro a Elia Viviani, che si avviava a tornare alla vittoria a Cholet, il francese Nacer Bouhanni con una scorrettezza spingeva il britannico Jake ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 aprile 2021) Il fattaccio risale a domenica 28 marzo. Proprio dietro a Elia Viviani, che si avviava a tornare alla vittoria a Cholet, il francese Nacercon una scorrettezza spingeva il britannico Jake ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Caso #Bouhanni, #Stewart lo difende: “Qui non c’è posto per i razzisti” - Gazzetta_it : Caso #Bouhanni, #Stewart lo difende: “Qui non c’è posto per i razzisti” -