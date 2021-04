Caserta, l’autostrada Roma-Napoli bloccata dalla protesta degli ambulanti: “Ci sentiamo abbandonati dal governo” – Video (Di martedì 6 aprile 2021) Una protesta degli operatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sull’autostrada A1 Roma-Napoli, in territorio Casertano. Un ampio tratto è stato interdetto alla circolazione dalla polizia stradale che invita gli automobilisti a uscire a Caserta Sud per chi viaggia verso Napoli, mentre per chi marcia in direzione Roma l’uscita obbligatoria è sull’asse mediano Acerra-Afragola. Notevoli i disagi tra gli automobilisti, con code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Gli operatori hanno occupato la sede autostradale con i furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di Caserta – è arrivare a Roma per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Unaoperatori delle aree mercatali aderenti alla sigla Ana-Ugl è in corso sulA1, in territoriono. Un ampio tratto è stato interdetto alla circolazionepolizia stradale che invita gli automobilisti a uscire aSud per chi viaggia verso, mentre per chi marcia in direzionel’uscita obbligatoria è sull’asse mediano Acerra-Afragola. Notevoli i disagi tra gli automobilisti, con code di chilometri e rallentamenti su tutta la rete. Gli operatori hanno occupato la sede autostradale con i furgoni. “La nostra intenzione – dice Peppe Magliocca presidente dell’Ana-Ugl di– è arrivare aper ...

Advertising

AScarfogliero : ????????... BLOCCATA L'AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA MILANO PER PROTESTA CONTRO LA ZONA ROSSA. LE CODE SONO LUNGHE OLTRE 1… - Carmen5633 : RT @RItalia_N: In tutta Italia esplode la protesta degli ambulanti: “Fateci riaprire!”. Bloccata l’autostrada Napoli-Caserta: - RItalia_N : In tutta Italia esplode la protesta degli ambulanti: “Fateci riaprire!”. Bloccata l’autostrada Napoli-Caserta: - conta2412 : RT @bisagnino: In tutta Italia esplode la protesta degli ambulanti: “Fateci riaprire!”. Bloccata l’autostrada Napoli-Caserta - cicalino3 : Esplode la rabbia: bloccata l'autostrada Caserta-Napoli | VIDEO - CasertaNews https://-domanda ,ma perche non fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta l’autostrada Gli automobilisti fotografati sulla A4: «Uno su 10 al telefono mentre guida e senza cintura» Corriere della Sera