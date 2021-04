CASAhomewear | nasce il lenzuolo Pet Friendly per ENPA

Leggi su newsagent

(Di martedì 6 aprile 2021), la società innovativa che utilizza la Realtà Aumentata per scegliere la biancheria della camera da letto, sostiene, l’Ente Nazionale Protezione Animali: 2€ del ricavato della vendita di ciascun prodotto della linea Amici a 4 Zampe sarà donato all’Associazione per l’intero anno. La linea Amici a 4 zampe si riconosce proprio per le immagini fotografiche di cani e gatti e non solo, prodotte con stampante digitale ad alta definizione. La linea comprende lenzuola, federe, sacchi copripiumino, copriletti trapuntati con imbottitura in pet riciclato ecosostenibile disponibili in ogni misura. Dal letto matrimoniale al lettino per i più piccoli, in un mix di qualità, funzionalità e tenerezza. “La collaborazione condal desiderio didi sostenere, attraverso la linea ...