Carolyn Smith di nuovo in ospedale | Il messaggio della ballerina | VIDEO

(Di martedì 6 aprile 2021)è ritornata ine, proprio da lì, ha mandato un saluto a tutti i suoi fans. Ecco cos’ha detto nelda lei postato. Nata a Glashow nel 1960, laè oggi un’insegnante, coreografa e giudice, conosciuta soprattutto in Italia e Gran Bretagna. Nel nostro Belpaese, è infatti diventata nota grazie alla sua partecipazione come giudice a ‘Ballando con le stelle‘, talent condotto da Milly Carlucci. Attivissima sui social,condivide scatti riguardanti la sua vita privata e lavorativa, e racconta spesso come procede la sua lunga battaglia contro il tumore al seno., le festività pasquali trascorse in: ilSul suo profilo Instagram ufficiale, ...

in clinica, il video su instagram: 'Passata la Pasqua, si torna alla vita di tutti i giorni' Ha pubblicato un video dalla clinica nella quale si sottopone da tempo alle cure per il suo ...Allora lainvita chi prende le decisioni per il paese a provare la vita in lockdown, come fa la maggior parte della popolazione da un anno.