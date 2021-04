Carlo Cracco su Instagram | “Approvate la Legge Zan”

(Di martedì 6 aprile 2021)ha lanciato suun appello a favore dellaZan sull’omotransfobia. Il noto chef ha anche invitato a firmare una petizione affinché lavenga approvata in breve tempo. L’appello social di“Lo so che il mio lavoro è fare il cuoco e stare tra pentole e fornelli” – scrive– “Ma ci sono delle volte in cui, quando si diviene personaggi pubblici, non ci si può tirare indietro. Soprattutto quando si vedono lentezze o mancanze di fermezza nelle azioni di contrasto alle ingiustizie sociali nel nostro Paese. In questi giorni, ad esempio, il Senato dovrebbe discutere laZan, già approvata dalla Camera, che vuole contrastare l’omofobia in Italia. Dico dovrebbe perché la ...

"Lo so che il mio lavoro è fare il cuoco e stare tra pentole e fornelli. Ma ci sono volte in cui, quando si diviene personaggi pubblici, non ci si può tirare indietro". Lo chef, nelle "Stories" su Instagram, prende posizione a proposito del ddl Zan contro l'omofobia. Pernon ci si può tirare indietro, "specie quando si vedono lentezze o mancanze di ...1 - DA CATTELAN AFINO AI PENSIONATI DEL LISCIO: 'SALVIAMO LA SALA VENEZIA', LA PETIZIONE SUL WEB Elisabetta Andreis per www.corriere.it sala venezia maurizio cattelan eCentinaia di firme subito dopo il lancio. Un'onda ...Dopo i tanti volti dello spettacolo e della musica scesi in campo in favore del disegno di legge contro l’omotransfobia e contro quei partiti che – per un puro gioco politico, oltre che ideologico – c ...A 24 ore dall'atteso ufficio di presidenza in Commissione Giustizia al Senato, finalmente annunciato dal presidente Ostellari dopo due settimane di ...