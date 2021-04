Cari italiani, basta subire i soprusi dello Stato. (Di martedì 6 aprile 2021) di Daniele Capezzone. Occorre rovesciare la frase iconica di John F. Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te: chiediti cosa puoi fare tu... Leggi su freeskipper (Di martedì 6 aprile 2021) di Daniele Capezzone. Occorre rovesciare la frase iconica di John F. Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te: chiediti cosa puoi fare tu...

