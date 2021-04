Carfagna ricorda il terremoto dell’Aquila | “Nessuno potrà mai dimenticare quella tragedia”

(Di martedì 6 aprile 2021) L’AQUILA – “Il fascio di luce blu, acceso in memoria deldel 2009, cii nostri doveri verso gli abruzzesi e verso la ricostruzione, anche economica, dell’Abruzzo. Il mio pensiero oggi va a chi quel giorno ha perso una persona cara, a chi ha visto la propria vita sconvolta in pochi attimi.di noimai”. Così la ministra del Sud, Mara(foto), in occasione del dodicesimo anniversario del. L'articolo L'Opinionista.

