Carapelle, incendio in azienda agricola: è la quarta intimidazione (Di martedì 6 aprile 2021) Un incendio quasi certamente di natura dolosa ha distrutto oltre tremila cassoni in plastica per la raccolta degli ortaggi che si trovavano all'interno dell'azienda 'Natura Dauna' a Carapelle (Foggia). Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Unquasi certamente di natura dolosa ha distrutto oltre tremila cassoni in plastica per la raccolta degli ortaggi che si trovavano all'interno dell''Natura Dauna' a(Foggia).

