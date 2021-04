(Di martedì 6 aprile 2021)le lamentele dei fan dell?MCuiltra Sharon Carter einWar.ha fatto ritorno nel Marvel Cinematic Universe con la ricomparsa del suo personaggio, Sharon Carter, nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Solider. L'episodio segna il ritorno del personaggio dal 2016, anno diWar, e dal famigeratoconche tanto ha fatto arre i fan. "Ci sono state un po' di proteste" hato...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Captain America: Civil War, Emily VanCamp ricorda la rabbia dei fan dopo il bacio con Steve Rogers… - badtasteit : #EmilyVanCamp parla del bacio controverso con Steve in #CaptainAmerica: Civil War - ilaryflames : @scarletvwitch DEVO VEDERE CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR ANCORA - bhosonoannoiata : sto guardando captain america ciao - Emyli009 : RT @bradleysbitch: John Walker convinto di essere il nuovo Captain America quando non vale nemmeno un’unghia di Steve Rogers vi prego salva… -

Ultime Notizie dalla rete : Captain America

ilGiornale.it

L'uscita di scena di personaggi come Iron Man, Vedova Nera enel finale di Endgame ha reso del tutto incerto il futuro degli Avengers nel MCU. E in attesa di scoprire qualche dettaglio sul destino del team direttamente dai Marvel Studios , gli ...Stan ha fatto il suo debutto nei panni di Bucky Barnes, il migliore amico di Steve Rogers, in: Il primo Vendicatore . Iscriviti a NOW e inizia a guardare le più belle storie SKY ...The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto ufficialmente Power Broker. Chi nasconde dietro questo misterioso personaggio per ora solo evocato?Captain America: Civil War - Martin Freeman ed Emily VanCamp in una foto di Empire "Ci sono state un po' di proteste" ha ricordato Emily VanCamp a Variety commentando la scena del bacio tra Sharon ...