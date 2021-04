Cannavaro sul suo futuro | “Sto bene in Cina Movimento italiano fra i peggiori d’Europa”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 aprile 2021) Fabio, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo. L’allenatore del Guangzhou Evergrande non ha speso bele parole sul: “Dispiace, ma il nostroè diventato fra i. Persino l’Mls americana è meglio organizzata, per infrastrutture. E poi anche le scelte societarie di prendere giocatori a fine carriera e investire poco sui giovani. Il gioco si è impoverito e il campionato diventa meno affasnte, anche se noi siamo convinti di essere tatticamente i più bravi. Però degli elementi che fanno sperare in una rinascita nonostante tutto ci sono”. Sulla Nazionale: “Sul piano del gioco abbiamo una bella Nazionale, moderna per concetti di gioco. Capace di proporsi senza mai aver ...