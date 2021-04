Campidoglio lancia ‘Spaccio Arte’ nelle piazze dell’illegalità

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. – “Partira’ da San Basilio sabato 10 aprile e da piazza Gasparri a Ostia domenica 11 aprile il viaggio di, il progetto artisticoperiferie romane. L’iniziativa e’ stata promossa da Roma Capitale, con il supporto organizzativo di Ze’tema Progetto Cultura e Partner tecnico di Atac, per contrastare le situazioni di marginalita’ economica e sociale e il potere della criminalita’ organizzata in alcune aree della citta’”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Roma. Sedici, si legge, gli appuntamenti che, attraverso un Open Bus, saranno messi in scena nei fine settimana a San Basilio (Municipio IV), Ostia (Municipio X), Tor Bella Monaca (Municipio VI), Corviale (Municipio XI), La Rustica (Municipio V), Primavalle (Municipio XIV), Romanina (Municipio VII), Spinaceto (Municipio IX). “Con Spaccio Arte- ...