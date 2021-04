Campania in zona rossa, stop alle restrizioni di De Luca: riaprono parchi e ville (Di martedì 6 aprile 2021) Decadono le restrizioni emanata da De Luca. Ieri, infatti, è scaduta l’ordinanza numero 11 del 25 marzo, che impone norme ancora più stringenti per la Campania fino al 5 aprile. Da oggi, dunque, la regione torna in zona rossa, ma senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Decadono leemanata da De. Ieri, infatti, è scaduta l’ordinanza numero 11 del 25 marzo, che impone norme ancora più stringenti per lafino al 5 aprile. Da oggi, dunque, la regione torna in, ma senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

