Campania, ancora pochi tamponi processati: 846 positivi, 62 decessi e oltre mille guariti (Di martedì 6 aprile 2021) Netto calo dei tamponi processati in Campania nelle ultime 24 ore. Su oltre 7mila test, 846 hanno dato esito positivo. Dei contagi odierni, 523 sono asintomatici e 323 manifestano sintomi legati al Coronavirus. Purtroppo le vittime sono 62, di cui 41 sono deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Netto calo deiinnelle ultime 24 ore. Su7mila test, 846 hanno dato esito positivo. Dei contagi odierni, 523 sono asintomatici e 323 manifestano sintomi legati al Coronavirus. Purtroppo le vittime sono 62, di cui 41 sono deceduti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LuceverdeRadio : ??[AGG] #manifestazione - A1 Napoli-Roma ?? Ancora CHIUSO tra Bivio A1/A30 Caserta-Salerno e Nodo A1/Villa Literno… - nige45026992 : RT @JulRomeX: “Ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme...” ???? #Italia… - infoitinterno : Domani si torna a scuola, ma in Campania i sindaci dicono ancora no - Positanonews - luigistw : La Campania ancora in zona rossa e non capisco il perché - il_castigante : @Cartabellotta In Campania, stando ai dati regionali, le terapie intensive per i soli posti covid sono circa al 40… -