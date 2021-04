Campagna vaccinale anti-COVID, sfondata la quota delle 3000 somministrazioni oggi in Irpinia (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi 6 aprile 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-COVID dell’Asl di Avellino tot. 3.024 dosi di vaccino così suddivise: ? 84 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 142 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 135 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 90 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 203 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 154 presso il Centro vaccinale di Montoro ? 129 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 138 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 128 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 163 presso il Centro vaccinale di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di6 aprile 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 3.024 dosi di vaccino così suddivise: ? 84 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 142 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 135 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 90 presso il Centrodi Montemarano ? 203 presso il Centrodi Avellino ? 154 presso il Centrodi Montoro ? 129 presso il Centrodi Solofra ? 138 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 128 presso il Centrodi Vallata ? 163 presso il Centrodi ...

Advertising

borghi_claudio : Differenza tra Francia e UK? Ristoranti chiusi da tutte e due le parti (con risarcimenti veri ma questa è un'altra… - SimoneCosimi : Dopo un anno ci chiedono di stare al chiuso e sopportare grottesche restrizioni per giunta piene di scappatoie (mis… - lucfontana : #COVID19 Il bilancio della campagna vaccinale (via @Corriere) - libellula58 : RT @NicolaMorra63: In #Calabria rallenta a Pasqua la campagna vaccinale, ma la categoria 'Altro' non viene toccata da tale rallentamento...… - benvcoeur : @hugmevfede @dannavstan Tampone o no non è assolutamente sicuro fare un concerto di quel calibro a luglio. Siamo ne… -