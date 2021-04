Camera di commercio di Salerno, domani il rapporto sul mercato del lavoro nella provincia (Di martedì 6 aprile 2021) domani, mercoledì 7 aprile, alle ore 12, si terrà in modalità digitale la presentazione del rapporto della Camera di commercio di Salerno “mercato del lavoro in Campania: le passate dinamiche, i presenti effetti della crisi, le future traiettorie di sviluppo”, realizzato da un gruppo di ricerca del Centro Studi “Guglielmo Tagliacarne”, con la collaborazione di Confindustria Salerno. Il dossier – che analizza il mercato del lavoro campano stimando l’impatto del Covid-19 sul sistema produttivo e ipotizzando possibili strategie future, funzionali ad un contenimento della recessione economica determinata dalla pandemia – è articolato in cinque macro-capitoli: L’andamento dell’economia e dell’occupazione prima della crisi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021), mercoledì 7 aprile, alle ore 12, si terrà in modalità digitale la presentazione deldelladididelin Campania: le passate dinamiche, i presenti effetti della crisi, le future traiettorie di sviluppo”, realizzato da un gruppo di ricerca del Centro Studi “Guglielmo Tagliacarne”, con la collaborazione di Confindustria. Il dossier – che analizza ildelcampano stimando l’impatto del Covid-19 sul sistema produttivo e ipotizzando possibili strategie future, funzionali ad un contenimento della recessione economica determinata dalla pandemia – è articolato in cinque macro-capitoli: L’andamento dell’economia e dell’occupazione prima della crisi ...

