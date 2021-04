Calendario Champions League oggi: orari 6 aprile, tv, programma, streaming (Di martedì 6 aprile 2021) E’ il momento di tornare in campo: l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 bussa alle porte del calcio europeo, in questo martedì 6 aprile. Saranno due i match in agenda oggi, entrambi calcio d’inizio fissato per le ore 21: l’attesissimo Real Madrid-Liverpool, riedizione peraltro della finale del 2018 nella quale furono i Blancos a imporsi 3-1, e l’imperdibile Manchester City-Borussia Dortmund, match che si preannuncia ad altissima intensità e con un pronostico ricco di reti. Andiamo a vedere di seguito, programma, orari e tv delle gare. Calendario Champions League oggi: orari X aprile, tv, programma, streaming Martedì 6 ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) E’ il momento di tornare in campo: l’andata dei quarti di finale della2020/2021 bussa alle porte del calcio europeo, in questo martedì 6. Saranno due i match in agenda, entrambi calcio d’inizio fissato per le ore 21: l’attesissimo Real Madrid-Liverpool, riedizione peraltro della finale del 2018 nella quale furono i Blancos a imporsi 3-1, e l’imperdibile Manchester City-Borussia Dortmund, match che si preannuncia ad altissima intensità e con un pronostico ricco di reti. Andiamo a vedere di seguito,e tv delle gare., tv,Martedì 6 ...

