Calciomercato Palermo, tutti pazzi per Lucca: Genoa e Sassuolo puntano il bomber, si muove anche Totti. I dettagli (Di martedì 6 aprile 2021) Tredici gol fin qui realizzati in ventisei presenze. Al suo primo assaggio di professionismo.Lorenzo Lucca è certamente l’uomo copertina del Palermo di Giacomo Filippi. Prototipo moderno del centravanti boa, il classe 2000 ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica nel corso di questa stagione. Approdato in Sicilia a gennaio 2020, l’ex attaccante di proprietà del Torino ha firmato in estate un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice, tra incubo Covid-19 e assenza di risultati. Poi, la svolta: Lucca ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche a suon di gol pesanti e decisivi che non sono passati inosservati.Reti, prestazioni e ampi margini di miglioramento che hanno chiaramente destato l’attenzione di numerose società di ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Tredici gol fin qui realizzati in ventisei presenze. Al suo primo assaggio di professionismo.Lorenzoè certamente l’uomo copertina deldi Giacomo Filippi. Prototipo moderno del centravanti boa, il classe 2000 ha sorprendentemente accelerato il suo processo di maturazione calcistica nel corso di questa stagione. Approdato in Sicilia a gennaio 2020, l’ex attaccante di proprietà del Torino ha firmato in estate un contratto che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024. Un avvio di stagione tutt’altro che semplice, tra incubo Covid-19 e assenza di risultati. Poi, la svolta:ha progressivamente scalato le gerarchie tecniche a suon di gol pesanti e decisivi che non sono passati inosservati.Reti, prestazioni e ampi margini di miglioramento che hanno chiaramente destato l’attenzione di numerose società di ...

