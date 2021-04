Calciomercato Monza, i brianzoli su Vazquez: Galliani punta l’ex Palermo per la Serie A (Di martedì 6 aprile 2021) Il Monza prepara l'assalto a Franco Vazquez.VIDEO Monza, Brocchi amareggiato dopo il pareggio: “Mi sarebbe piaciuto regalare una gioia a Galliani”Il calciatore argentino nell'ultima stagione in quel di Siviglia ha giocato davvero con il contagocce anche se quando lo ha fatto ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi andalusi. Il 'Mudo' nel corso del Calciomercato estivo potrebbe a tornare a giocare in Serie A o comunque nel campionato italiano, sulle sue orme ci sarebbero infatti i brianzoli di Berlusconi e Galliani. I biancorossi al momento occupano la terza posizione in classifica e ambiscono alla promozione nella massima Serie. Intanto la dirigenza lombarda sta pensando all'acquisto del sudamericano il cui contratto con gli iberici ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Ilprepara l'assalto a Franco.VIDEO, Brocchi amareggiato dopo il pareggio: “Mi sarebbe piaciuto regalare una gioia a”Il calciatore argentino nell'ultima stagione in quel di Siviglia ha giocato davvero con il contagocce anche se quando lo ha fatto ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi andalusi. Il 'Mudo' nel corso delestivo potrebbe a tornare a giocare inA o comunque nel campionato italiano, sulle sue orme ci sarebbero infatti idi Berlusconi e. I biancorossi al momento occupano la terza posizione in classifica e ambiscono alla promozione nella massima. Intanto la dirigenza lombarda sta pensando all'acquisto del sudamericano il cui contratto con gli iberici ...

