Calciomercato Milan – Calhanoglu, la Juventus si defila | News (Di martedì 6 aprile 2021) Continuano le trattative tra il Milan e Calhanoglu per il rinnovo di contratto: il turco ha però diverse offerte dall'estero Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 aprile 2021) Continuano le trattative tra ilper il rinnovo di contratto: il turco ha però diverse offerte dall'estero

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - pccpla : RT @cmdotcom: #Milan, cosa sta succedendo con #Calhanoglu: la vera offerta definitiva e l'inserimento della #Juve, i dettagli - sportli26181512 : Mercato Milan, manovre in attacco: Vlahovic nel mirino: Il rinnovo di Ibrahimovic non chiude all'arrivo di un'altra… -